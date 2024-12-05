MHP lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında doğrudan irtibat sağlanmalı - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında doğrudan irtibat sağlanmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına ilişkin bir kez daha konuştu. Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

05.12.2024 22:31
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PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrıya ilişkin bir kez daha konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da haftalardır tartışılan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrıya ilişkin bir kez daha konuştu. Ekol Tv'ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, yeni süreç için "Huzur içinde terörsüz Türkiye." adını verdi.

Türkiye'nin yakın çevresindeki kriz bölgelerine dikkat çeken Bahçeli, böyle bir ortamda toplumu birleştiren politikaların izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan süreçte yaptığı Öcalan çağrısını tekrarladığını belirten Bahçeli, bir geometri örneği verdi. Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Öcalan için yaptığı çağrıda, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti.

MHP lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında doğrudan irtibat sağlanmalı

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında doğrudan irtibat sağlanmalı - Son Dakika

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