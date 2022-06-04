MHP lideri Bahçeli, isim vermeden Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

"ÜLKÜCÜ HAREKETLE BOY ÖLÇMEK KİMSENİN HARCI OLAMAZ"

Bahçeli, "Kafası karışık olanların kararları da karmakarışıktır. Milliyetçi olmak önce hissetmekle mümkün olacaktır. 3 günlük siyasi ömürlerine bakmaksızın milliyetçi ülkücü hareketle boy ölçüşmek kimsenin harcı olamaz" kelimeleriyle eleştirisine başladı.

EFSANE HİKAYE ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Bahçeli daha sonra artık efsane halini alan Kavak ağacı ve Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi. Fakat isim vermedi. Bahçeli, hikayeyi şu sözlerle anlattı: ""Ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Kabak çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Hızla büyür ve neredeyse çınar ağacıyla aynı seviyeye ulaşır. Çınar, 50 yılda geldim, bunun üzerine kabak gülerek ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim diyerek çınarı küçümser.

"50 YILDA GELMEYE ÇALIŞTIĞIM YERE 2 YILDA GELMEYE ÇALIŞTIN"

Sonbahar geldiğinde yapraklarını dökmeye başlar ve telaşla çınara sorar: Ne oluyor bana söyler misiniz? Çınar der: Ölüyorsun. Kabak neden diye sorar, çınar der ki benim 50 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştın da onun için."