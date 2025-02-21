MHP lideri Bahçeli\'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Politika

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçığı operasyonu geçirdi. 14 Şubat'ta tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilen MHP lideri, Ankara'da dinlenme sürecine girdi.

"BAHÇELİ ÇOK YAKINDA MESAİSİNE PARTİ GENEL MERKEZİNDE DEVAM EDECEK"

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Parti kaynakları, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Ameliyat nedeniyle çalışmalarını kısa bir süre evinden yürütecek. Çok yakında mesaisine parti genel merkezinde devam edecek." açıklamasını yaptı.

BÜYÜKATAMAN: GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU SON DERECE YERİNDE"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman X hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." demişti.

Büyükataman şunları söylemişti: "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah'a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

BAŞDANIŞMANI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Daha önce de MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, "Nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır." demişti.

Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli hakkında çıkan haberleri eleştiren Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır." demişti.

Bahçeli hakkında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirten Yıldız, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur! "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!" Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir." ifadelerine yer vermişti.