MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemde gerçekleştirdiği telefon diplomasisi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile devam etti. Bahçeli ile görüşmesine ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, ''İçinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu'' ifadelerini kullandı.

07.03.2025 20:50
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Geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası evinde dinlenmeye devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor.

DEM'Lİ İSİMLER VE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı telefonla ararken; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

BU KEZ TELEFON CHP'Lİ VEKİLE

Bahçeli bu kez ise CHP'den bir ismi telefonla aradı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli\'nin telefon trafiği sürüyor: CHP\'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

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Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY:
    sakın chp yi agzınıza almayın ihanet sebekesi 30 41 Yanıtla
    erkan zengin:
    diğeri çokmu normal boş konuşma 2 2
  • Sk 06:
    demlenen zilliyetçi parti başkanı kim takar seni akp avaneleri 30 13 Yanıtla
  • ender3316:
    buda onu aradı bunu aradı çıksana piyasaya 25 9 Yanıtla
    C. Mersin:
    Yüz görümlülüğü ister gibi 8 0
  • İsik Hizi:
    Devlet bahçeli öldü de saklanıyor haberi deniliyor kendi yok telefon trafiği var hayatta olsa idi bu telefon trafikleri olmazdı uyanın 22 4 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Dönemin değil, memleketin. Vatandasın ekonminin ordunun emniyetin eğitimin içinden geçtiniz .. 12 2 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Şu an bir hedef üzerine olduğunu söylemişler parazit olma demişler muhtemelen 8 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sayın Bahçeli, AKP ile kol kola girerek açlığa mahkum ettiğiniz emekliyi bir arada sana neler söyler, duymak bile istemezsin. 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sayın Bahçeli, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz diyen teğmenleri ihraç kararını desteklediniz. milliyetçi ve Atatürkçüleri bir arada sana neler söyler, duymak bile istemezsin. 1 0 Yanıtla
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