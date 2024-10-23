MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak

Politika

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TUSAŞ TESİSLERİNE TERÖR SALDIRISI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Saldırıya siyasilerden peş peşe tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

"HİÇBİR HAİN VE HASMANE HESAP TUTMAYACAK"

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."