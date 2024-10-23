MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak

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MHP lideri Bahçeli: TUSAŞ'A yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacaktır.

23.10.2024 19:00
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Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TUSAŞ TESİSLERİNE TERÖR SALDIRISI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Saldırıya siyasilerden peş peşe tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

"HİÇBİR HAİN VE HASMANE HESAP TUTMAYACAK"

Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (77)

  • Gökhan Biçer:
    Senin sözlerinin hiç değeri yok bundan sonra. 608 78 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Sen konusma Allahini seversen yeter git artik 548 55 Yanıtla
  • Süleyman ŞENGÜL:
    Ne diyon sen ya !! yeni mi aklına geldi milliyetçi duygun ?? Birkaç gün önce neler söyledin farkında değilsin herhalde 479 55 Yanıtla
  • Emir Konez:
    asıl yayın yasağı yerine bu ve bunun gibi bunaklara konuşma yasağı getirilmeli.belki yoluna girer birşeyler. 446 46 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Söyleyecek çok şey var da evde Bekleyenim de var???? 341 26 Yanıtla
  • Mehmet Oktay:
    Öldürmeseydiler afdan yaralanıp çıkardılar sen onları da affedersin 254 30 Yanıtla
  • Serkan Budak:
    hiç bir güç büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında duramaz hep beraber büyük bir Türkiye olacak 137 20 Yanıtla
  • Reis 13:
    kendin pişir kendin ye. inanıyorum ki , başka partililer yaptı bu olayı. 99 22 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    devlet baba 13 67 Yanıtla
  • Ozlem Er:
    Milli birlikten söz edecek EN SON KİŞİSİN , biraz edep yahu 72 7 Yanıtla
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