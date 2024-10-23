Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 4 kişi şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı.
Saldırıya siyasilerden peş peşe tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.
Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."
Son Dakika › Politika › MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak - Son Dakika
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