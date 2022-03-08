MHP lideri Bahçeli, "Yolda gördüm" dediği DEVA Partisi'nin seçim afişini eleştirdi: Bu pazar seçim yok, iyi uykular - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, "Yolda gördüm" dediği DEVA Partisi'nin seçim afişini eleştirdi: Bu pazar seçim yok, iyi uykular

08.03.2022 11:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında DEVA Partisi'nin "Bu pazar seçim olsa DEVA hazır" afişlerine cevap verdi. Afişleri yolda gördüğünü belirten Bahçeli, "Bu pazar seçim yok, iyi uykular" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyaset ve ekonomi gündemi hakkında konuşan Bahçeli, Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi tarafından sokaklara asılan "Bu pazar seçim olsa DEVA hazır" afişine de göndermede bulundu.

"BU PAZAR SEÇİM YOK, HERKESE İYİ UYKULAR"

DEVA Partisi'nin afişini yolda gördüğünü belirten Bahçeli, "Yolda gelirken bir partinin afişini gördüm. 'Bu pazar seçim olsa DEVA hazır' yazıyordu. Şimdi ne dersin buna. Elimde bir kalem olsa altına, 'Bu pazar seçim yok, herkese iyi uykular' yazardım" ifadelerini kullandı.

İşte DEVA Partisi tarafından hazırlanan afiş:

MHP lideri Bahçeli, 'Yolda gördüm' dediği DEVA Partisi'nin seçim afişini eleştirdi: Bu pazar seçim yok, iyi uykular
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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli, 'Yolda gördüm' dediği DEVA Partisi'nin seçim afişini eleştirdi: Bu pazar seçim yok, iyi uykular - Son Dakika


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