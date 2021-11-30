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MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli - Son Dakika

MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

30.11.2021 13:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak "Yavaş dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" tehdidinde bulundu. Bahçeli'nin sözlerine ilk yanıt CHP Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, "Orada dur Bahçeli! Yavaş'ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var. Tehditleriniz acizliğinizdir" dedi.

MHP'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında çıkan kavga soruldu.

"BUNDAN SONRA MANSUR BEY DİKKAT ETSİN"

Soruya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak cevap veren Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, olayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" dedi.

MHP liderinin 'Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin' tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

"ORADA DUR BAHÇELİ"

Bahçeli'nin sözlerine ilk yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Orada dur Bahçeli! @mansuryavas06'ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var. Tehditleriniz acizliğinizdir!" ifadelerini kullandı.

MHP liderinin 'Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin' tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

NE OLMUŞTU?

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenmişti. Programın düzenlendiği salona katılımcı gibi giren 50 kişilik bir grup ile salondakiler arasında şiddetli bir kavga çıkmış, o anlar ise kameralara yansımıştı.

MHP liderinin Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

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Son Dakika Politika MHP liderinin 'Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin' tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli - Son Dakika
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