MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli - Son Dakika

MHP'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş'i anma programında çıkan kavga soruldu.

"BUNDAN SONRA MANSUR BEY DİKKAT ETSİN"

Soruya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak cevap veren Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, olayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

"ORADA DUR BAHÇELİ"

Bahçeli'nin sözlerine ilk yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Orada dur Bahçeli! @mansuryavas06'ın arkasında her şeyin farkında olan, gönül rahatlığıyla gidip oyunu veren halkın ve gençliğin nefesi var. Tehditleriniz acizliğinizdir!" ifadelerini kullandı.