MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti - Son Dakika
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Politika

MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti

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Muğla MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı basın açıklaması ile İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Akarfırat açıklamasında ''Halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerim nedeniyle siyasi yaşantıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli teşkilat başkanımıza ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanımıza iletmiş bulunmaktayım'' ifadelerine yer verdi.

18.11.2024 13:55  Güncelleme: 14:15
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Muğla MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Akarfırat, il başkanlığından istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

"GÖREVİMDEN AFFIMI İSTEDİM"

Akarfırat'ın açıklaması şu şekilde; " Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasından başka hiçbir düşüncesi olmayan; 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen liderim, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onuruyla, halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerim nedeniyle siyasi yaşantıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli Teşkilat Başkanımıza ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanımıza iletmiş bulunmaktayım.

"SADAKAT" VURGUSU YAPTI

Lidere sadakatimiz ve siyasi mücadelemiz asla bitmeyecektir. Teşkilatımızın emrinde yeni aldığımız bu kararı ile 'Her son yeni bir başlangıç' diyerek; 55 yıllık milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkez temsilcisi olan partimizin hizmetinde yaptığım süre içerisinde; birlik ve dayanışma içinde bir arada yürüdüğümüz tüm ülkücü dava arkadaşlarımıza, kıymetli ailelerine ve sayın Genel Başkanımızın çizdiği yolda tüm kırgınlıklarımızı geride bırakarak ilerlemeyi borç biliyoruz. Bu vesileyle bizden istemeyerek de olsa kırdığımız, üzdüğümüz tüm dostlardan özür diler, saygı ve sevgilerimi sunarım."

MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti

Devlet Bahçeli, Politika, Gündem, Muğla, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Muğla İl Başkanı, klasik bir gerekçe ile istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaşar Koldemir:
    hangi dava, ülkeyi Suriyelilere peşkeş cekme davasimi 6 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    eldeki kuş daldaki kuş misali. 4 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    o çok konuşan adamın partisine gider...anahtar partisi 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Beni yapin il başkanı 0 0 Yanıtla
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