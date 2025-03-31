MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu.

MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP'li İsmet Büyükataman, "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" dedi.

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