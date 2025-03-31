MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

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Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma sürecinde bugün bir ilke imza atıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrasında başlayan süreç kapsamında MHP ve DEM Parti, Ankara'da ilk kez bayramlaştı.

31.03.2025 09:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu.

MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP'li İsmet Büyükataman, "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz" dedi.

MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaşıyor

Ayrıntılar geliyor...

MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Ankara, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 6480Mahide:
    Yüce Rabbim senden başka Herşey yalan.. Tek gerçek olan sensin.. Vatan haini kimler varsa sana havale ediyorum.. 0 0 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Vay anasını vay...Kimler kimlerle... 0 0 Yanıtla
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