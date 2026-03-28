MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

28.03.2026 07:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. MHP'de deprem etkisi yaratan istifanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’den İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadaki “ajan” çıkışıyla başlayan tartışmaların ardından istifa etmesi MHP’de deprem etkisi yarattı. 

"MHP'YE SIZAN AJAN" 

Yönter, kısa süre önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullanmış, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşıma parti içinden birçok isim de benzer sertlikte mesajlarla destek vermişti. Tartışmaların ardından Yönter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SARAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Bana da amin demek düşer 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 08:17:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.