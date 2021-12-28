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Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin - Son Dakika

Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin

28.12.2021 10:35
Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın kendisine "aday olun" demesi durumunda bu teklifi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada İBB'ye yönelik özel teftişten, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin çok önemli konulara değindi.

"MÜFETTİŞİ DAHA ÖNCE GÖNDERSEYDİN BARİ"

Belediye başkanlarının terörle ilgili istihbarat almadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde CHP'nin başarısını Erdoğan bir türlü sindiremedi. Belediye başkanının Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Ama onların yanında terör örgütleriyle kucaklaşan bir sürü adam var. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari" dedi.

"EGER TERÖRLE BAĞLANTILARI VARSA KURUM UYARILIR"

Terör örgütüyle iltisaklı kişilerin tespit edilmesi durumunda yapılacak işin belediyenin uyarılması olduğunu belirten CHP lideri, "Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok" diye konuştu.

"İTTİFAK ADAY OL DERSE, OLMAM DİYEMEZSİNİZ"

Millet İttifakı'nın kendisine aday olması yönünde teklif getirmesi durumunda bunu reddetmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüşmemiz olmadı. Erken buluyoruz. Hukuk, anayasa, özgürlükler konusunda görüş birliği sağlandı. Ekonomi konusunda da sağlanmalı. Bileşenlerle konuşursak cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması, bilmesi lazım. Biz pop star falan seçmeyeceğiz. Hem ittifakı bir arada tutacak hem de devletteki dönüşümü sağlayacak birisi olması lazım. (Aday kim olacak tartışması...) Bu konunun tartışılması hiç doğru değil. "Siz ister misiniz?" Onore bir görevdir. İttifak aday ol deyince "olmam" diyemezsiniz. Bunu sağa sola çekmenin bir mantığı yok. Gazeteci arkadaşlar yorum yazıyor, ben de bazen tebessüm ederek okuyorum" diye konuştu.

"TÜİK'İN İNTERNET SİTESİNİ OKUMAMIŞ MI?"

CHP lideri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisiyle görüşmemesine ilişkin ise şunları söyledi: "(TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in, Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesi ile ilgili, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" demesi...) Kendi internet sitesini okumamış mı bu adam? Orada randevu almadan gelebilirsiniz diyor. Kendi sitesiyle çelişen bir adam TÜİK'i yönetir mi? Onun tek rolü Saray'dan aldığı talimatın gereğini yapmak. Gerçek rakamları açıklamıyorlar. Korkmalarından, utançlarından bu."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı 'aday olun' derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin - Son Dakika
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