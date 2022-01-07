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Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi - Son Dakika

Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi

07.01.2022 08:06
Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yaptığı ziyaret büyük dikkat çekti. Akşener'in önceki gün yaptığı "Belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" sözlerinin ardından gelen görüşme kulisleri hareketlendirirken, "Millet İttifakı genişliyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün yaptığı "altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var" açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, kulislerde "Millet İttifakı genişliyor mu" sorusunu gündeme getirdi. İttifak cephesi bu soruya "Neden olmasın" yanıtını veriyor. Ancak "Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı'nda yer almaları için henüz erken" deniyor.

GELECEK VE DEVA PARTİLERİ DE İTTİFAKA DAHİL OLABİLİR

Millet İttifakı cephesi, 2023 seçimlerinin "muhalefet için önceki seçimlerden daha önemli olduğunu" vurguluyor. Döviz kurlarındaki artış ve dalgalanma ile birlikte yüksek enflasyonun " AK Parti'nin oylarında erimeye yol açtığı" değerlendirilirken, ittifak cephesinde DP ve SP'nin bir önceki seçimlerde CHP ve İYİ Parti listelerinden seçimlere girdiğine atıfta bulunuyor. Ancak 2023'te hem DP'nin hem de SP'nin bu kez "kendi parti adı ve amblemiyle birlikte, ittifak bileşenleri içinde seçimlere gidebileceği" belirtilirken, bu ittifaka, "Gelecek ve DEVA partilerinin dahil olabileceği" de konuşuluyor. Bir yanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer yanda da İYİ Parti lideri Akşener'in Gelecek ve DEVA için "gerekli zemini oluşturmak amacıyla harekete geçtiği" ifade edilirken, Gelecek ve DEVA'nın ise "Millet İttifakı için kâr-zarar hesabı yaptığına" dikkat çekiliyor.

KARARI ANKETLERDEKİ SEÇMEN TAVRI BELİRLEYECEK

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde, Gelecek ile DEVA'nın "Millet İttifakı içinde yer almaya sıcak baktığı" ancak bunun için önce "AK Parti seçmeninin nabzının ölçülmesi gerektiğini düşündükleri" konuşuluyor. Kulislerde şu değerlendirmeler yapılıyor: "Her iki parti kendi adı ve amblemiyle oy pusulasında olmaktan yana tavır izliyor. Çünkü her iki partinin de hedef kitlesi AK Parti seçmeni. Bu nedenle seçmen tavrı bu partilerin ittifak bileşeni içinde yer alıp almayacağında en birincil etken olacak. İki parti özellikle seçim takvimi açıklandığında oturup bir durum değerlendirmesi yapacak. Eğer anketlerdeki seçmen tavrında 'AK Parti'den istedikleri oranda oy alabildiklerini' görürlerse, tercihlerini Millet İttifakı'ndan yana kullanmayabilirler. Aksi durumda ise Millet İttifakı içinde yer almak isteyebilirler."

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Son Dakika Politika Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi - Son Dakika
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