Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için bomba kulis, Nisan ya da Mayıs işaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için bomba kulis, Nisan ya da Mayıs işaret edildi

07.07.2022 23:13
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için bomba kulis, Nisan ya da Mayıs işaret edildi

İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının ne erken ne de geç açıklayacağını söyledi. Kulislere göre Aydın'ın bu sözlerle nisan ya da mayıs 2023'ü işaret ettiği öne sürüldü. CHP'li kaynaklar bu iddiasını, Muharrem İnce'nin 2018 seçimlerinde adaylığının 4 Mayıs'ta açıklanmasına dayandırıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı çok merak ediliyor. Adaylık için ismi öne çıkan isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu var. Fakat bu isimlerin mi tercih edileceği, yoksa fazla tanınmayan bir isimle mi vatandaş karşısına çıkılacağı hala tartışma konusu.

BİR İSİM İLK DEFA BU KADAR NET KONUŞTU

İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihe ilişkin Sözcü'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aydın, adaylarını ne çok erken ne de geç açıklayacaklarını söyledi. Bu açıklama, konu hakkında Millet İttifakı cephesinden yapılan en net açıklama olarak kayda geçti.

NİSAN VEYA MAYIS AYINA YORULDU

Aydın'ın sözleri, siyaset kulislerini de hareketlendirdi. CHP'liler arasında yapılan yorumlara göre Muharrem İnce'nin 2018'deki seçimlerde 4 Mayıs'ta aday olarak ilan edildiği hatırlatıldı. CHP ve İYİ Parti'nin yine böyle bir yönteme imza atmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

YORUMLAR
500
Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek Yasin Öztürk'ten Bakan Koca'ya: 'Beyaz Kod Verilerinin Açıklanmamasının Gerekçesi Nedir' Yasin Öztürk'ten Bakan Koca'ya: 'Beyaz Kod Verilerinin Açıklanmamasının Gerekçesi Nedir'

Millet İttifakı, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için bomba kulis, Nisan ya da Mayıs işaret edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih için bomba kulis, Nisan ya da Mayıs işaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement