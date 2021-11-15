Üye Girişi
Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi

15.11.2021 17:15
Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık'ın tarihi camilerinden Saatli Cami ve Çınarlı Cami'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde ödeneklerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne aktarıldığı...

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık'ın tarihi camilerinden Saatli Cami ve Çınarlı Cami'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde ödeneklerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne aktarıldığı müjdesini verdi.

Ayvalık'ın tarihi camilerinden olan ve 1800'lü yılların ortalarında inşa edilen bu iki tarihi yapının çatılarında ve cephelerinde zamanla bazı sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Konuyu yakından takip eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Vakıflar Genel Müdürü ile görüşerek bu camilerin restorasyonları için ödenek talebinde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde Milletvekili Canbey, Ayvalık'a müjdeyi verdi. Camiler için ödenekler onaylanarak Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tarihi dokuya uygun şekilde bir restorasyonun yapılacağını vurgulayan Milletvekili Canbey, "2021 yılı sonuna kadar Saatli ve Çınarlı camilerimizin restorasyonları tamamlanmış olacak. Ayvalık'ımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Saatli ve Çınarlı camilerinin Ayvalık için çok önemli iki eser olduğunu söyleyen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Milletvekili Mustafa Canbey'e Ayvalıklı hemşehrileri adına teşekkür ederek, ilçedeki restorasyona ihtiyacı olan diğer cami ve kültürel değerler için de teşebbüslerin sürdüğünü kaydetti. - BALIKESİR

Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi
Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi
Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi
Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi

Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, Ayvalık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü 17:14 Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 17:09 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! 16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

Son Dakika Haberleri
17:14 Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi         
17:17
Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta formayı unuttu Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta formayı unuttu         
17:11
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi         
15:58
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu         
14:39
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Mustafa Canbey'den Ayvalık'taki camilere restore ödeneği müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement