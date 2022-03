Milletvekili Seçim Kanunu Teklifi, Genel Kurul'da (3) - Son Dakika

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 3 gün süren görüşmeler sonrasında AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7'YE İNİYORYüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı, yüzde 7'ye indirilecek. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.D'HONDT UYGULAMASI ESAS ALINACAKİttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİ OY KULLANMA SİSTEMİ Yüksek Seçim Kurulu 'nca (YSK), görme engelli seçmenler için oy pusulalarına uygun şablon sağlanacak.İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.SEÇMEN KÜTÜĞÜ ÜZERİNDEN GÜNCELLEME YAPILACAKSandık Kurulu'na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri çıkartılacak.MUHTARLARA YÖNELİK DÜZENLEME TEKLİFTEN ÇIKARILDIAK Parti ve MHP'nin ortak önergesi ile Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 32'inci maddesine eklenen muhtarlarla ilgili 13'üncü madde tekliften çıkarıldı. Çıkarılan madde şöyle:

"Seçim sonucuna göre; ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır. İlçe seçim kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İl seçim kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir."

Besti KARALAR/ ANKARA, -