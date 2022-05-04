Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

04.05.2022 16:07
Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısı ile ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısı ile ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberinde Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililerle ilk ziyaretini ilçe başkanlığına yaptı. elediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım tarafından karşılanan Şimşek, partililerle bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

Malazgirt'in kadim bir ilçe olduğunu belirten Şimşek, "Bugün buraya siz değerli Malazgirt halkımızın bayramını tebrik etmek için geldik. Bildiğiniz üzere koronavirüs yüzünden çok sıkıntı günler yaşadık. Çok şükür korona virüs bitti. Bizler için özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma duygularının en güzel göstergesi olan mübarek bir Ramazan Bayramı'nı daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm Malazgirtli kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Şimşek ve beraberindekiler belediyeyi ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar ile çay içip bayramlarını kutladı. - MUŞ

Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu
Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu
Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu
Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu
Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'de 13 baraj ve 8 gölet inşaatı devam ediyor' AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'de 13 baraj ve 8 gölet inşaatı devam ediyor' AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi AK Parti Milletvekili Erdoğan, Araban'da Antep fıstığı bahçelerini gezdi

Ramazan Bayramı, Milletvekili, AK Parti, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Şimşek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement