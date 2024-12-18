Milletvekilinden Gaziantep\'e yeni isim önerisi!

Politika

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

GAZİANTEP'E YENİ İSİM ÖNERİSİ

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı büyük bir direnç göstermesi sebebiyle 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle de Gaziantep halkına "Minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.

KANUN TEKLİFİ DE VERDİ

Kaya, konuşması esnasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, Meclis Başkanlığı'na resmen sunduğu teklif ile Gaziantep için 'Minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti.

430 BİNE YAKIN SURİYELİ

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.