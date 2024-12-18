Milletvekilinden Gaziantep'e yeni isim önerisi! - Son Dakika
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Politika

Milletvekilinden Gaziantep'e yeni isim önerisi!

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TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri sırasında Gaziantep milletvekili Kaya, Gaziantep'e 'minhar' (misafirperver) unvanının verilmesini teklif etti. Kurtuluş Savaşı yıllarında 3 farklı ülke tarafından işgal edilmesine karşın direnç gösteren Gaziantep'e 1921 yılında Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafirperverlik göstermesi nedeniyle Gaziantep halkına yeni bir unvan verilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneri, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

18.12.2024 18:13
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

GAZİANTEP'E YENİ İSİM ÖNERİSİ

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı büyük bir direnç göstermesi sebebiyle 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle de Gaziantep halkına "Minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.

Meclis'te Gaziantep'e yeni isim önerisi: Resmen kanun teklifi verildi

KANUN TEKLİFİ DE VERDİ

Kaya, konuşması esnasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, Meclis Başkanlığı'na resmen sunduğu teklif ile Gaziantep için 'Minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti.

430 BİNE YAKIN SURİYELİ

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.

Milletvekilinden Gaziantep\'e yeni isim önerisi!

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Son Dakika Politika Milletvekilinden Gaziantep'e yeni isim önerisi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Berat Yavuz:
    Antep kabul etmedi zorla getirdiniz mültecileri 32 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bırakın bu ayak oyunlarınida millet yararına bi şey yapın nerde ekonomi 27 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    gerek yok ,biz Gaziantepliyik 23 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    her canı sıkılan bir yerlerin ismini değiştirmek istiyor. çok istiyorsan git kendi ismini değiştir 16 1 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    zinhar 12 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu bir hatsizliktir. Gaziantep’liler bunlara davetiye göndermedi kendileri geldiler. Geldikleri gibi de gidecekler. Bu ara itini bitini de bırakmıştır. 13 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ha Halep ha Antep ha üsküp ha Üsküdar ha izmir ha selanik ha diyarbakır ha musul ha Trabzon ha Batum hepsi bizim biziz 7 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlar Hep Sizin yüzünden 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    simdi bir sey derdim ama neyse.. akla bak bula bula bunu bulmus 6 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    tabi tabi akp istedi oldu 3 0 Yanıtla
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