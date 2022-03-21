Milli Eğitim Bakanı Özer, "855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer, "855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz"

21.03.2022 12:00

Milli Eğitim Bakanı Özer, "855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz"ELAZIĞ Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz"

ELAZIĞ Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ'a geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Bahçekapı İlkokuluna geçti. Burada okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Özer, yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin resmi açılışını yaptı. Bakan Özer daha Elazığ Valiliğine geçti. Burada şeref defterini imzalayan Özer, açıklamalarda bulundu.

Kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edildiğini aktaran Bakan Özer, "Sağlık Bakanlığı Mart ayı itibariyle kurallarda değişiklik yaptı. Artık okulların bahçesinde maske kullanılmıyor. Sadece Okul ortamında maske kullanılıyor. Aynı zamanda herhangi bir 2 vaka olduğu zaman yüz yüze eğitim ara vermiyoruz. Eğitim sistemimizde bulunan 855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretime devam ediyoruz. Bu 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte başardığımız çok büyük bir başarı hikayesi. Allah'a şükür 1,5 yıl aradan sonra hiçbir eğitime ara vermeden yüz yüze eğitime devam ettik. Elazığ'ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar. Aşılanma oranı ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Maske ile ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim. Okullarda çocuklara kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler. Başarılı bir şekilde bu süreci bu noktaya getirdik. Bundan sonrada hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz. Uzun aradan sonra Elazığ'dayız. Bugün valimiz, vekillerimiz, başkanlarımız ile birlikte Elazığ'da eğitimin genel resmine bakacağız. Kalitesi nasıl, nasıl iyileştirebiliriz. İhtiyaç noktasında yeni eğitim birimlerinin kurulması, alt yapı ihtiyaçlarını güçlendirme, hangi okullara ihtiyacımız var kapsamında değerlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Mahmut Özer'e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit eşlik etti.

YORUMLAR
500
MEB, tasarım ve tescilde yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaştı MEB, tasarım ve tescilde yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaştı

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Elazığ, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, '855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, "855 bin derslikte yüz yüze eğitime ara vermeden devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement