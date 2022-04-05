Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz"

05.04.2022 11:58
Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. "Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet 14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Togo Cumhuriyeti, Mariupol, Milli, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: '(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Akar: "(Mariupol'de tahliyeler) Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement