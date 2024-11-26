Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Politika

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Güler, Kara Harp Okulu'ndaki 'Kılıçlı Yemin Töreni' nedeniyle disipline sevk edilen genç teğmenlerle ilgili "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN KURULU KARARINI VERECEKTİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir. Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için bu kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.

"40 TANE F-16 ALACAĞIZ"

Bakan Güler, açıklamasında F-16 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F-35'i verebileceklerini ifade ettiler."