Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' hakkında "Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

26.11.2024 20:41  Güncelleme: 21:04
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Güler, Kara Harp Okulu'ndaki 'Kılıçlı Yemin Töreni' nedeniyle disipline sevk edilen genç teğmenlerle ilgili "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir. Emir komuta devre dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN KURULU KARARINI VERECEKTİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir. Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için bu kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.

"40 TANE F-16 ALACAĞIZ"

Bakan Güler, açıklamasında F-16 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F-35'i verebileceklerini ifade ettiler."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Onur Dekak:
    bırakın bu işleri istediginiz gibi insanlara kumaş biciyorsunuz yeterin bende mustafa kemalin askeriyim gelin alın beni 83 42 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    Askerlik disiplin ister herkes kendi başına hareket ederse ordunun hali nolur. Ayrıca kimse kimsenin askeri değil herkes bu vatanın askeridir. Şahıslar fanidir devlet geleneği budur, bunu gerektirir. Devlet şahıslarla kurulmamış, devamını da getirmemiştir. Devletin sahibi milletir ve devlet millet için vardır. 32 52 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    oranızdan buranızda kanun nizam uydurmaya devam edin siz birde ülkeyi koruyorsunuz sizin yapacağınız işin neyse ağzımı bozmak istemiyorum 62 21 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    Atatürk düsmanları derhal bu ordudan temizlenmelidir. Bu kisiler bu ülkenin cürük temel taşlarıdır. Aksi taktirde türkiye cumhuriyeti bataklıga cekilir. 57 17 Yanıtla
  • Erol AY:
    Resmi tören bitmiş,protokol dağılmış,ne disiplinsizliği yahu.İhraç gerektirecek bir durum yok. 55 17 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    diyanet işleri başkanına bi yaptırım yaptınızmı 48 14 Yanıtla
  • Mustafa Iper:
    Yeter artık. Mustafa Kemalin Askerleriyiz demek ve kılıç çatmak hiçbir zaman suç değildir. Bu kadar korkmasınlar Teğmenlerden. Nasıl olsa ilk seçimde gidicekler. 37 19 Yanıtla
  • Cengiz Akkurt:
    Yav heee heee bizde inandık 32 12 Yanıtla
  • Cem Uysal:
    Bekliyoruz disiplin cezası ne gelecek mustafa kemalin askerlerine 26 13 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    Askeri mahkemeler kaldırılmasaydı. Keşke 20 7 Yanıtla
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