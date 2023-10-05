Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK\'ya ait SİHA\'nın Suriye\'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı
Son Güncelleme: 05.10.2023 16:02

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir SİHA'nın düşürüldüğüne dair iddiaları yalanladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatlarının ardından sınır hattında hareketli günler yaşanıyor. Bundan rahatsız olan bazı kaynaklar ise sosyal medyada TSK'ya ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürüldüğünü iddia etti. TSK söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ

1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından hem yurt içinde hem de sınır dışında başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yurt içinde bölücü terör örgütüne üye çok sayıda isim gözaltına alınırken, TSK ise Kuzey Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda terörist ini vuruldu.

İDDİA YALANLANDI

Bu operasyonların ardından olası bir kara harekatı gündeme gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde Türkiye'ye ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürüldüğü öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.

Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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