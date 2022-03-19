Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü" - Son Dakika
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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü"

19.03.2022 16:32
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin küresel bir güç haline geldiğini belirterek "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin küresel bir güç haline geldiğini belirterek "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü." dedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde öğretmenevinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, Türkiye'nin her gün büyüyen bir ülke haline geldiğini, dün açılışını yaptıkları 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bunun bir örneği olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşu ile "Yapılamaz." denilenlerin bir bir gerçekleştirildiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü açılışından hemen sonra Adıyaman'a Nissibi Köprüsü'ne gelmek istedim. Çanakkale de yaşadığımız bu heyecanı inanın bizler 6 yıl önce faaliyete giren Nissibi Köprüsü ile yaşadık. O günkü şartlarda Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsü gerdanlığı Fırat nehri üzerinde Kahta ile Siverek arasında yapıldı. Adıyaman'ın ve Diyarbakır'ın ikinci bir bağlantısı gerçekleşmiş oldu. Bu eser ile Adıyaman çıkmaz sokak ve kör nokta olmaktan çıktı. İşte AK Parti bu. Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz."

Ayakları üzerinde duran, kimseye bağlı olmayan, savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda tam bağımsız ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyen ve küresel bir aktör olan Türkiye'den bahsettiklerini kaydeden Aydın, bu ülkenin menfaatleri, çıkarları, memleketin talepleri neyi gerektiriyorsa o şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Aydın, Antalya Diplomasi Forumu'nda ve gittikleri her yerde Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gururla gördüklerine işaret etti.

Rusya- Ukrayna savaşında aracı olan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Aydın, "Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü." dedi.

Aydın, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü

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Milli Savunma Komisyonu, Adıyaman, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 'Bütün dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü' - Son Dakika


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