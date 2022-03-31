Milli Yol Partisi lideri Çayır: Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor - Son Dakika
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Milli Yol Partisi lideri Çayır: Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor

31.03.2022 14:01
Milli Yol Partisi lideri Çayır: Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor, hareket güçleniyor.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor, hareket güçleniyor. Burası merhamet, adalet ve umut yuvası olacak" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Değişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Işık ile Staj Sigortasi Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Remzi Çayır, aralarında staj mağdurlarının olduğunu ve bu kişilerin staja başladıkları sürede sigortalı olarak gösterilmediğini belirterek, "Devlet sadece sağlık problemleri ile alakalı sigorta yapıyor. Halbuki staja başlayan birisi bir emek sarf ediyor, bu emeğin bir karşılığının olması gerekir. Bu karşılık nedir? Staja başladığı andan itibaren sigortalı olarak gösterilmesidir. Devletin ve özel sektörün o konuda hassasiyet göstermesi gerekir. Bu mağduriyetin mutlaka önlenmesi benzeri birtakım problemlerin ve haksızlıkların da giderilmesi gerekir. Biz bu konuda kendilerinin yanındayız kendilerini destekliyoruz. Türk milleti bize bu ülkeyi yönetme yetkisi verirse ortak akılla bu tür problemleri çözeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

"HAREKET GÜÇLENİYOR"

Daha sonra partilerinin güçlendiğini ifade eden Çayır, "Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor, hareket güçleniyor. Burası merhamet, adalet ve umut yuvası olacak. Başka çaresi yok" diye konuştu.

Değişim ve Demokrasi Genel Başkanı Mehmet Işık ise, "Siyasi yaşantıma çeşitli kademelerde görev alarak devam ettim. Ama son zamana geldiğimde bu birikimlerimi bir siyasi parti kurarak halkımızla paylaşmak istedim. Genel başkanımızla birleşme noktasında ve beraberce yürüyelim noktasında bana bir kelime söylemişti. 'Biz ezber bozmak için geldik' diye, bu laf beni çok etkiledi. Hiç düşünmeksizin arkadaşlarımla da istişare yaparak siyasi oluşumu Milli Yol Partisi'nde devam etmek için karar aldık. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Başkan Çayır, Değişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Işık ile diğer parti üyelerine partisinin rozetini taktı.


Milli Yol Partisi lideri Çayır: Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor
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Remzi Çayır, Adalet, Milli, Dep, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi lideri Çayır: Değişim ve Demokrasi Partisi aramıza katılıyor - Son Dakika


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