Milli Yol Partisi lideri Çayır: Gençlerin temel problemlerinin çözülmesi gerekiyor - Son Dakika

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır , Milli Yol hareketinin gençlerin önünü açmak, güvensizliklerini yok etmek için, hayallerini bu ülkede gerçekleştirebileceğinin teminatı olmak için yola çıktığını söyleyerek, "Gençlerin mutlaka önemsenmesi, temel problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Unutulmuş değerlerimizin, bizi biz yapan değerlerin, milliliğin de temel öğesidir ve yoludur. Bunları gerçekleştirebiliriz" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Remzi Çayır, Milli Yol Partisi olarak milli eğitimi kapsayıcı düşünen, düşündüğünü ifade eden, itiraz edebilen, problemler ve engeller karşısında dik durabilen, hiçbir zaman yılmayan bireylerin yetiştirildiği bir sistemin ülkede olması gerektiğini savunduklarını söyledi. Şu anda 1 milyon 171 bin öğretmenin görev yaptığını belirten Çayır, "18 milyon öğrencimiz var. Yani 80 milyon nüfusu olan ülkemizde 18 milyon genç var. Bu aslında çok güzel bir potansiyel. Kimi ülkelerin gıpta ile baktığı bir tablo. Genç nüfus çoğalsın diye teşvik verilen Avrupa ülkeleri göz önüne alındığında şu anda ülkemizin elindeki bu enerjiyi, gücü ne yazık ki iktidarlar gereği gibi değerlendirememişlerdir. Gençler gelecekten emin bir hayat, yol umudundadırlar. Böyle bir umutları var. Genç istikbalini bu ülkede görememektedir. Genç istikbalini başka ülkelerde aramakta ama bitirdiği okulla ilgili de hayal kuramamaktadır" diye konuştu.

'MİLLİ YOL HAREKETİ MİLLETİN BAĞIMSIZLIK HAREKETİDİR'

Çayır, bir toplumun istikbalinin gençler olduğunu söyleyerek, "Bu hareket, bu parti bu gerçeklerle yüzleşerek yola çıktı. Gençlerin önünü açmak, güvensizliklerini yok etmek için, hayallerini bu ülkede gerçekleştirebileceğinin teminatı olmak için yola çıktı. Milli Eğitim müfredatını olduğu gibi değişime, dönüşüme uğratmak zorundayız. Gençlerin mutlaka önemsenmesi, temel problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Milli Yol hareketi milletin bağımsızlık hareketidir. Bu hareket birey olmanın, toplumda 'itirazım var' diyenlerin kavga etmeden, birbirini itmeden düşündüklerini rahatlıkla söyleyebildiği özgür bu ortamın adresidir. Unutulmuş değerlerimizin, bizi biz yapan değerlerin, milliliğin de temel öğesidir ve yoludur. Bunları gerçekleştirebiliriz. Normalleşmek lazım. Türkiye normalleşirse yapar. Şu an Türkiye bir türlü anormal olmaktan kurtulamadı. Bizim getireceğimiz sistemde eğitim parasızdır. İtirazımız var, bu sistemi reddediyorum. Bu sistem insani, merhametli, vicdani değil. Reddediyorum, bu topluma insanca bir sistem vadediyorum" dedi.

- Ankara