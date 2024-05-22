Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık - Son Dakika
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Politika

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren kamuda tasarruf genelgesi birçok kurumda hayata geçirilmeye başlanmışken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi tartışma yaratacak. Bahsi geçen fotoğraf karesinde önünde Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının bulunduğu aracın İstanbul trafiğinde turladığı görülüyor.

22.05.2024 16:28
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Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin hayata geçirilen kamuda tasarruf genelgesi, birçok kurumda uygulanmaya başlandı. Ülke olarak kemer sıkma dönemine girdiğimiz bu günlerde İstanbul trafiğinde çekilen bir fotoğraf karesi tartışma yaratacak.

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bahsi geçen karede trafikte seyir halinde milyonluk bir araç görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak Odatv tarafından servis edilen fotoğraf dikkatlice incelendiğinde aracın önünde bir görevli kartı durduğu görülüyor. Kartın üzerinde de "Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görevli" ibaresi yer alıyor. Bütün kurumlar tasarruf genelgesine uymaya gayret ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli kişinin bu araçta trafikte seyretmesi tartışma yaratacak gibi...

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

29 MİLYON TL'YE SATIŞA SUNULMUŞTU

Lüks otomobil markasının ilk seri üretim elektrikli modeli, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunulmuştu. Araç için 15 adet sipariş alınırken 110 kişinin de sırada olduğu öğrenilmişti.

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Son Dakika Politika Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • mesut uygur: gençlik ve spor bakanlığı tam olarak ne ise yarıyor bilen varmı 79 2 Yanıtla
    Harun Çelik: Bu ülkeye 4 bakanlık yeterde artar bile. Savunma bakanı sağlık bakanı meb bakanı iç işleri bakanı . 35 4
  • ozcan ozmercan: Tuzun koktuğu an 48 1 Yanıtla
    Çengelköylü: HANİ TASARUF YAPILIP LÜX ARAÇLARIN SAYISI AZALTMA YOLUNA GİDİLMİŞTİYA ASLINDA VATANDAŞ YANLIŞ ANLADI 10 YAŞINA KADAR OLAN ARAÇLAR MASRAF ÇIKARIYORDU BU ARAÇLARA ÖDENEN SERVİS BEDELİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN 3 YIL GARANTİLİ ARIZA YAPMAYAN ARAÇLARA GEÇİLDİ EN BASİTİ SPOR BAKANLIĞINDA 30-40 MİLYONLUK ARAÇ !!!!!!!!!! 21 1
  • Cihangir Polat: Bu kadar luks fazla evet ama arac bakanliga mi ait? Bazilari bu kartlari kullanip gecis ustunlugu, dokunulmazlik vs kullanabiliyor. Oyle de vahim boyle de 18 2 Yanıtla
    Selim Kayisi: sence bunu yapan adam milyonluk araç mı kullanır ? 8 1
  • Harun Çelik: ALAH PEYGAMBER AŞKINA BİRİ DUR DESİN BU İŞLERE ARTIK AYIP GÜNAH YAZIKTIR YAHU YETER YETER YETER DAA YETER 19 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Yok 11 2 Yanıtla
  • Umit Karaca: Boş haber şahsın arabasını haberdiye veriyor 6 7 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi: Bu arabalar Gençlik ve Spor Bankanlığının arabaları değil.Üst mertebelerde tanıdıkları olan vatandaşlar bu araç kartlarını çıkarttırıyorlar.Yollarda imtiyaz sahibi oluyorlar 9 0 Yanıtla
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