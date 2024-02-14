Mısır\'a tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Gazze için ortak mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. İmzalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi açıklamalarda bulundu. Gündemine Gazze'deki İsrail işgalini alan Erdoğan ve Sisi önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir." derken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgalini gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir." dedi.
Erdoğan ayrıca Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmine de değinerek, "Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise Gazze'deki insanlık dramına ilişkin konuşarak "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." dedi.
Sisi, Türkiye ile ticaret hacmi hedefiyle ilgili ise "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Mısır'a tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Gazze için ortak mesaj verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
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