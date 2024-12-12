MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin oluşturduğu araç konvoyu başkentin caddelerinde yoğun ilgiyle karşılandı.

12.12.2024 23:40  Güncelleme: 23:49
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

HTŞ LİDERİ İLE AYNI ARAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ

MİT Başkanı Kalın'a Şam ziyaretinde HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani eşlik etti. Kalın ile Colani aynı araca bindi. Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtildi.

TÜRK HEYETİN KONVOYUNA YOĞUN İLGİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin Şam'daki tarihi gezisi devam etti. Kalın ve Türk heyetin oluşturduğu konvoy, Şam sokaklarında görüntülendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Türk heyetine çok sayıda Suriyelinin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

İbrahim Kalın, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Mustafa Yildiz:
    CHP-PKK Catlasın 69 24 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Tererust seviciler. Bu son döneminiz ALLAHIN izni ile kurtuluyoruz 26 46 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adamsın İbrahim 42 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    pkk ypg fetö haburcular bıktık artık utanmazlar 19 3 Yanıtla
  • Hasan Cevrim:
    Recep Tayyip Erdoğan 14 3 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Ulan bu hts yi teror listesinde kabul etmiyor muyduk biz ne alaka? Kimin eli kimin cebinde belli degil 2 0 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Hun imparator Attilanın şu sözü dünya tarihine geçmiştir."Eğer sınırlarınızda sorun varsa bunu gidermenin tek yolu sınırlarınızı genişletmektir". 1 0 Yanıtla
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