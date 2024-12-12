MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

Politika

Herkes "kar yapağacak mı?" diye beklerken umutlandıran gelişme

Komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

HTŞ LİDERİ İLE AYNI ARAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ

MİT Başkanı Kalın'a Şam ziyaretinde HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani eşlik etti. Kalın ile Colani aynı araca bindi. Kalın'ın Colani ile birlikte Şam'ı gezdiği belirtildi.

TÜRK HEYETİN KONVOYUNA YOĞUN İLGİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin Şam'daki tarihi gezisi devam etti. Kalın ve Türk heyetin oluşturduğu konvoy, Şam sokaklarında görüntülendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Türk heyetine çok sayıda Suriyelinin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.