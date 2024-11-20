MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi\'nde 3 saatlik sunum yaptı

Politika

Galatasaray\'ın teklifini bir saniye bile düşünmeden reddettiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde sunum yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Sunumun içeriğiyle ilgili CHP'den bir açıklama yapılmazken fotoğraf da paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AK Parti MYK toplantısına katılarak sunum yaptığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu gelişmelerin basına yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

ÖZEL, KALIN'A SUNUM TALEBİNİ İLETMİŞTİ

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın'a bir yazı göndererek kendisinin CHP'ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti. Özgür Özel, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kalın'ın kısa süre içinde CHP Genel Merkezi'nde de sunum yapacağını söylemişti.