MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde 3 saatlik sunum yaptı - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde 3 saatlik sunum yaptı

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştirdi.

20.11.2024 14:35  Güncelleme: 14:50
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde sunum yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Sunumun içeriğiyle ilgili CHP'den bir açıklama yapılmazken fotoğraf da paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AK Parti MYK toplantısına katılarak sunum yaptığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu gelişmelerin basına yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

ÖZEL, KALIN'A SUNUM TALEBİNİ İLETMİŞTİ

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın'a bir yazı göndererek kendisinin CHP'ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti. Özgür Özel, daha sonra yaptığı bir açıklamada Kalın'ın kısa süre içinde CHP Genel Merkezi'nde de sunum yapacağını söylemişti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi\'nde 3 saatlik sunum yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Kalın, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde 3 saatlik sunum yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Harun Çelik:
    Yapacak tabi chp şu an fahri iktidar konumunda son seçimden birinci parti çıktı 7 24 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    PKK ile CHP nin nasıl işbirliği yaptığının sunumu anlatmıştır sayın kalın 15 5 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Nefesine yazık olmuş İbrahim abi. 14 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Chpnin yakalanan ückagitlarini anlatmistir . Onlar saniyorki , devlet birsey bilmiyor 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ACABA DAHA ÖNCE NEDEN BİR ARAYA GELMİYORDU,,, ALGI POLİTİKALARINA DEVAM,, DERHAL ERKEN SEÇİM OLMLIDIR, 3 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi Bakalım Ne Varsa Sende Var 7 0 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    helal olsun 3 0 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Hakan Fidan iyiydi 1 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Bütün tüyoları,planları verdi yani. 0 0 Yanıtla
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