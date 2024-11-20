MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete sunum yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı, MİT'in terör koridoruna engel olmak için yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

20.11.2024 19:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. Açıklamada ayrıca, CHP kaynaklarının görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdiğine dikkati çekildi.

SUNUMDA NELER PAYLAŞILDI?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı sunumda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele ile MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunumda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi. Terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgilerin paylaşıldığı sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı. MİT'in, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara yer verilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın\'ın, CHP\'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

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Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hasan Yılmaz:
    onlarda hemen demle istişareye oturmuşlardır yol haritası belirlemek için... 48 22 Yanıtla
  • buğrul cengiz:
    Devlet ıstikbari bilgileri vermesi saçma hemde heyet halinde herkese 26 22 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Sazını da getirmişmi? 14 30 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    anlamazlarki. Ne gereği var. 19 12 Yanıtla
  • Ali şenocak:
    artıkmbu film lere inanan keriz ler varmı 11 16 Yanıtla
  • Emrullah Aktaş:
    MİT resmen siyasi bir kuruluşa donderildi İslam tarihçisi İstihbarat müsteşarı 9 11 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    mit partilere bilgi vermesi çok saçma mit polise jandarmaya bilgi verir partilerin içinde PKK üyesi vardır 10 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adam gibi İşinizi Yapın herşey yakışır 6 5 Yanıtla
  • Celil Başer:
    CHP kimki onlara bilgi veriyorsun 4 5 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    CHP ye çalışmaları anlatacağını CIA Türkiye masasına anlatsalardi daha az duyulurdu yapılan calismalar 2 1 Yanıtla
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