MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Önder için taziye mesajı: Bir güzel insanı kaybettik - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Önder için taziye mesajı: Bir güzel insanı kaybettik

MİT Başkanı İbrahim Kalın\'dan Önder için taziye mesajı: Bir güzel insanı kaybettik

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımlandı. MİT Başkanı olduğu günden itibaren ilk kez mesaj yayımlayan Kalın, ''Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik'' ifadelerini kullandı.

03.05.2025 17:54
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İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden itibaren ilk kez mesaj yayımlayarak, Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dinledi.

"BİR GÜZEL İNSANI KAYBETTİK"

"Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçemedi" Kalın taziye mesajında, "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Önder için taziye mesajı: Bir güzel insanı kaybettik

SIRRI SÜRREYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder (7 Temmuz 1962, Adıyaman – 3 Mayıs 2025, İstanbul), Türk yönetmen, senarist, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. Sanat ve siyaset alanlarında aktif rol almış, özellikle sol görüşlü kimliğiyle tanınmıştır.

Kısa Biyografi

Doğum: 7 Temmuz 1962, Adıyaman

Ölüm: 3 Mayıs 2025, İstanbul

Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Meslek: Yönetmen, senarist, oyuncu, gazeteci, siyasetçi

Siyasi Partiler: BDP (2011–2014), HDP (2014–2023), DEM Parti (2023–2025)

Milletvekilliği: Dönem İstanbul, 25. ve 26. Dönem Ankara, 28. Dönem İstanbul milletvekili

VEFATI

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde, 62 yaşında hayatını kaybetti. 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi ve aort damar yırtılması nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. 18 gün süren tedavi sürecinin ardından, saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Sırrı Süreyya Önder, İbrahim Kalın, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Önder için taziye mesajı: Bir güzel insanı kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 16 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Mit başkanı .....vay anasını sayın seyirciler 10 5 Yanıtla
  • Szka788304:
    poncik pamuk çok miliyetcisin ya hdp barajı geçsin diye oy kampanyası düzenleyenleri paris konsercilerini savunursun itifak ortağınız onlar mücadele eden ile itifak kuranlarları ayır et sen önce 2 3 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    Allah rahmet eylesin 1 3 Yanıtla
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