MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti

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MİT Başkanı Kalın\'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti
21.07.2025 12:56
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MİT Başkanı Kalın\'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunuyor. Kalın, ilk görüşmesini MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştiriyor.

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ediyor. Bugünden itibaren başlayacak olan ziyaretler kapsamında Kalın'ın; AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

KALIN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Bu kapsamda Kalın ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi gerçekleştirdi.

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Kalın'ın; saat 14.00'te ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor. İbrahim Kalın, saat 15.30'da da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. Kalın, 24 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Görüşmelerde Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Devlet Bahçeli, İbrahim Kalın, Politika, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuna Han:
    hep gündem değiştirme çabası bazılarınız da emeklileri ziyaret etsinde göreyim umudu kalmamış gençleri Ziyaret edin yaşama umudu olmayan tutunacak dalı kalmamış insanları ziyaret edin 7 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    50 yaşını doldurmuş insanlar bir tane yorum yapmasın siz yazacağınızi yaşamışsiniz çocuklarınız torunlarınıniz hakkı artık yaşamak 2 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu proje bir terörsüz Türkiye projesi değildir.Tayyip Erdoğan nın hayat boyu koltukta kalma projesidir.Yarın Tayyip Erdoğan 4.kez Cumhurbaşkanlığını garantilesin anayasayıda istediği gibi değiştirmeyi başarsın babasını bile tanımaz ,bu proje direk çöpe gider.Bir yerde hani bir söz var ya "Çaydan geçene kadar eşeğe dayı demek"işte tam da böyle bir şey...Dereyi geçene kadar isteyene istediği habuçu verecek.Şu an itibariyle anamuhalefet bu kumpasa düşecek gibi görünmüyor.Ana muhalefet belediye başkalarını hapisten çıkarma sözü ile yanlarına çekip bu tuzağa düşürlerse başka...An itibariyle terörsüz Türkiye hikayesinin özeti budur.. 4 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    teröristler belli =)=)=) 4 0 Yanıtla
  • n5685244:
    peki terör destekçisi abd Avrupa ne olacak 3 0 Yanıtla
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