Miting sırasında Erdoğan\'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver

Politika

Kurum mu İmamoğlu mu? İşte son anketten çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ziyaret ettiği Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitingde konuştu.

MİTİNG ALANINDA YÜKSELEN SESE KIZDI

Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonlarına doğru miting alanındaki bir kadının talebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı.

"ŞU ANDA BURADA İŞİMİZ VAR"

Ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadının sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha sonra konuşmasını tamamlayıp, Malatya belediye başkan adaylarını tanıttı.