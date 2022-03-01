Moldova sınırından seslenen Azerbaycan vatandaşı: "Bize iyi davranıyorlar" - Son Dakika
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Moldova sınırından seslenen Azerbaycan vatandaşı: "Bize iyi davranıyorlar"

01.03.2022 22:32
Moldova sınırından seslenen Azerbaycan vatandaşı: "Bize iyi davranıyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Moldova'ya giden Azerbaycan vatandaşı Narbola Cabborov, "Bize iyi davranıyorlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Moldova'ya giden Azerbaycan vatandaşı Narbola Cabborov, "Bize iyi davranıyorlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 6'ncı gününde de saldırılar devam ederken Ukrayna'da bulunan bazı vatandaşlar da Moldova'ya gidiyor. Savaş nedeniyle Moldova'ya geçen Azerbaycan vatandaşı Narbala Cabbarov da Ukrayna'dan Polonya'ya gelerek yolculukta yaşadıklarını anlattı. Cabbarov, Moldova'da kendilerine sunulan hizmetleri ve yapılan iyi muameleyi vurgulayarak, "Ben Ukrayna'nın Kiev şehrinden geliyorum ve şu an Moldova'nın Kişinev şehrinde bir sığınaktayız. Bizimle iyi ilgileniyorlar. Yiyecek içecek her şey bedava. İnsanlar kibar, sınırlarda sorun yaşamadık. Fakat Kiev'i terk etmek isteyenlere tavsiyem, navigasyonla gelmesinler. Buraya gelen insanlarla görüşsünler. Haberleşerek gelsinler bir problem yaşamasınlar" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Moldova sınırından seslenen Azerbaycan vatandaşı: 'Bize iyi davranıyorlar' - Son Dakika


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