MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

22.01.2026 12:09
MSB, Nusaybin sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyla ilgili, "Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Öte yandan sınırda görevli askeri personellerle ilgili de idari soruşturma başlatıldı

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara yanıt verdi.

Nusaybin'de Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır" denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, gelişmelerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü (450 km) başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 450) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise hafta boyunca; 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 346 olmuş, engellenen 1.976 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 3 bin 528'e ulaşmıştır.

Bu vesileyle, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye Hükûmeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir.

Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir.

Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.

NUSAYBİN HUDUT HATTINDA GERÇEKLEŞEN OLAYA İLİŞKİN

Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANIMIZIN KATAR ZİYARETİ

18 – 19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir.

Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN DURUMU

Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır.

  • ender3316 ender3316:
    gereği o an yapılacaktı 10 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    yapılan bir şey yok milletin gazını alıyorlar 2 1 Yanıtla
