MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 89'uncu yıldönümü sebebiyle Harp Okulu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Terörle mücadele operasyonları kapsamında; son bir haftada 24 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir hafta içerisinde; hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1.016 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14.048'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

YENİ SURİYE YÖNETİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek. "

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ VE GENELKURMAY BAŞKANI'NIN PARİS ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır.

Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilenSavunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir.

Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'İN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur" dedi.

EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Hava Kuvvetlerimizinharekâtihtiyacınınkarşılanmasınayönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir."