MSB\'den F-16 iddialarına yalanlama: Herhangi bir şarta bağlı değil

Politika

Yine Cono kadınları yine olay

KADES ile yardım isteyen kadın, kendisini evine götüren polisi vurdu

Namaz kılarken öldürülen Ramazan Hoca her şeyi anlatmış

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. MSB, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 541'e ulaştığını söyledi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1704'E YÜKSELDİ

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704'e yükselmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde de Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve muhtelif cinste mühimmat ile çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirilmiştir."

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 188 kişinin yakalandığını, 3 bin 441 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 olmuştur." bilgisini verdi.

İsrail- Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanının, 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, "Bu tedbiri Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail'in uymasını bekliyoruz." dedi.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN ÇIKARMASI

Tuğramiral Aktürk, Türk Yıldızları tarafından 2024 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında 4-8 Şubat arasında Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu icra edileceğini aktardı. Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD Kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlattı.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda, "Yerli Motorlu Vuran Aracı", "Zırhlı Tanksavar Aracı" ve "Taktik İHA Sistemi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 30 Ocak'ta sona erdiğini anımsatan Aktürk, sınava başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihinin 7 Şubat olduğunu söyledi.