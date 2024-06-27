MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar - Son Dakika
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Politika

MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kirli planını görüntülerle ortaya çıkardı. Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yerlerinin tespit edilmesini önlemek için ormanları yaktığını ve bölgedeki halkı da ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı.'' yalanıyla kandırmaya çalıştığını duyurdu.

27.06.2024 18:54
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya adresi üzerinden yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde uyguladığı kirli planı duyurdu.

"PKK'DAN ALÇAK PLAN"

Bakanlığın "Terör örgüt PKK'dan alçak plan" başlıklı açıklamasında teröristlerin Irak'ın kuzeyinde yerlerinin tespit edilmesini önlemek için ormanları yaktığı ve bölgedeki halka da "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." yalanını söyledikleri belirtildi.

"YERLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ İÇİN"

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır- Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin can verdiği yangın güncelliğini korurken yapılan bakanlık açıklamasında "Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar" ikinci başlığının altında şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

"ORMANLARI TSK YAKTI" YALANIYLA KANDIRIYORLAR

PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!"

MSB, PKK'nın kirli planını ifşa etti! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar
MSB, PKK\'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB, PKK'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz: bunlar her şeyi yapar 44 4 Yanıtla
    Mehmet sait Işık: Yalan haber herşeye inanmayın mantıksal olarak PKK saklanmak için ağaçlara ihtiyaçı var yakmaz çahil olmayın ağaçları yakarsa sap gibi ortada kalırlar onun için saklamak için ağaça ihtiyaçı var 41 14 Hursit Yavas: Agaclarin yakildigi yerler nedense tam otellik pkk otel mi yapacak ki ? 21 12 Nimetullah Tekdağ: Mehmet Sait ışık.. kardeşim çok doğru bir tespit PKK kesinlikle orman yakmaz 13 11 Şükrü null: kaçarken havadan tesbit edilmemek için o bölgede duman olusturmak amaçlı yakarlar. 7 4
  • adil can: bu haber gelecekten sacma geliyor bana senelerdir PKK ormanda saklanıyor böyle bir şey duymadım 18 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: 38 yaşındayım ben bildim bileli bu PKK var bir bitmediler 17 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Çok doğru teröristler yerlerinin tesbit edilmesi için ornanı yakıyo gayet mantıklı 10 7 Yanıtla
  • kamer tekeş: mal Hursit Iragin kuzeyine hotel mi yapilacak da,devket yaksin! Önce bi okudugunu anla!!! 8 4 Yanıtla
    Mustafa Akhan: Cam şişe yangına sebebiyet verirken bu sıcaklarda Sen bombalarken yangın çıkmıyormu 4 1
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