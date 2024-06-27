MSB, PKK\'nın kirli planını ortaya çıkardı! Gizlenmek için ormanları yakıyorlar

Politika

Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı

Bakan Koca istifa mı etti? Açıklaması kafa karıştırır türden

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya adresi üzerinden yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde uyguladığı kirli planı duyurdu.

"PKK'DAN ALÇAK PLAN"

Bakanlığın "Terör örgüt PKK'dan alçak plan" başlıklı açıklamasında teröristlerin Irak'ın kuzeyinde yerlerinin tespit edilmesini önlemek için ormanları yaktığı ve bölgedeki halka da "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." yalanını söyledikleri belirtildi.

"YERLERİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ İÇİN"

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır- Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin can verdiği yangın güncelliğini korurken yapılan bakanlık açıklamasında "Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar" ikinci başlığının altında şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı. Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

"ORMANLARI TSK YAKTI" YALANIYLA KANDIRIYORLAR

PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!"