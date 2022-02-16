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Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden - Son Dakika

Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden

16.02.2022 14:17
Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden

Mudanya Belediyesi, Dominik Cumhuriyeti'nin San Pedro de Macoris kenti ile kardeş şehir oldu.

Mudanya Belediyesi, Dominik Cumhuriyeti'nin San Pedro de Macoris kenti ile kardeş şehir oldu.

Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz arasında kardeş şehir ön protokolü törenle imzalandı. Mudanya Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen törene Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam'ın yanı sıra Elçi Müsteşarı Lalia Gonzalez ve Sekreter Eliana Pichardo katıldı. Dominik Cumhuriyeti ile dostluk ve barış unsurlarını sağlam bir şekilde devamlı kılma kararı aldıklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Dominik Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kardeş şehri Mudanya oldu. İstiyoruz ki, halklarımız arasında barış, kardeşlik, sevgi duyguları güçlensin. Bu kardeşlik, dünyaya umut olsun. İki kardeş kent olarak, sportif, kültürel, eğitim, ekonomik ve kalkınma konularında bilgi birikimlerimizi birbirimize aktaracağız. Şehirlerimizin güzelliklerini, kültürlerini, tarihini ve vizyonunu karşılıklı projeler geliştirerek paylaşmak üzere iş birliğimiz sürecek" diye konuştu.

Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam da birbirine uzak olan iki kentin aslında ortak noktasının oldukça fazla olduğunu belirterek, "Bizleri Mudanya'da ağırlayan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin iki ülke halkı arasında daima sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam ön protokolün ardından günün anısını Başkan Hayri Türkyılmaz'a iki ülke bayrağının bulunduğu rozet hediye etti. - BURSA

Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden
Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden

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Dominik Cumhuriyeti, Mudanya Belediyesi, Mudanya, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mudanya'nın yeni kardeş şehri Dominik Cumhuriyeti'nden - Son Dakika


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