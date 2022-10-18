Muğla haberleri: Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Muğla haberleri: Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti

18.10.2022 00:58
Muğla haberleri: Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti

Muğla haberi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik açılış ve bakanlığına bağlı yatırımlarda bir dizi incelemelerde bunmak için Muğla'ya gelen Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik açılış ve bakanlığına bağlı yatırımlarda bir dizi incelemelerde bunmak için Muğla'ya gelen Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde Muğla Valiliği önünde karşılanan Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu anı defterini imzaladı. Valilik makamında bir takım görüşmeler yaptıktan sonra Muğla AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, Köyceğiz ilçesi Gençlik Merkezi açılış töreni için Köyceğiz ilçesine hareket etti. - MUĞLA

YORUMLAR
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Muğla haber: Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı (Detaylar) Muğla haber: Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı (Detaylar) Muğla yerel: Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Spor Salonu açıldı Muğla yerel: Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Spor Salonu açıldı
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Muğla Valiliği, gençlik, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla haberleri: Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri: Bakan Kasapoğlu Muğla Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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