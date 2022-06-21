Muhalefet ile HDP arasında ipler geliyor! Pervin Buldan, bu kez teröristbaşı Öcalan üzerinden yüklendi - Son Dakika
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Muhalefet ile HDP arasında ipler geliyor! Pervin Buldan, bu kez teröristbaşı Öcalan üzerinden yüklendi

21.06.2022 18:03
Muhalefet ile HDP arasında ipler geliyor! Pervin Buldan, bu kez teröristbaşı Öcalan üzerinden yüklendi

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmemesi üzerinden muhalefete yüklendi. Buldan, "Kim bu meseleye demokratik çözüm üretmez, bu konu üzerinden milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder. Her kim Kürt halkına seçmen gözüyle bakar, halkın iradesini tanımaz ise büyük kaybeder" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP)Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 seçimlerinde HDP'nin nasıl bir yol izleyeceği hala belirsizliğini korurken Pervin Buldan'dan muhalefete yönelik sert bir eleştiri geldi.

"İMRALI TECRİTİ NEDEN VAR?"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmemesine değinen Pervin Buldan, "İmralı tecriti neden var? Bu soruya ne iktidar ne de bizim dışımızdaki muhalefet herhangi bir cevap veremiyor, verme cesaretini de gösteremiyor. İktidarın bekası için bir tecrit uygulandığını herkesin bilmesi gerekiyor. Çatışmalı süreci ve hukuksuzluk rejimini ayakta tutmak için İmralı tecritini devam ettirdiklerini hepimiz biliyoruz" dedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açıklamasının devamında muhalefet partilerine de yüklenen Pervin Buldan, "Diyalog ve müzakere ekseninde bir çözüm siyaseti üretmemek, her hukuksuzluğu dile getirirken mutlak tecrit hukuksuzluğuna ses çıkarmamak, iktidarın değirmenine su taşımaktan öteye gitmez. 3-5 milliyetçi oy için Türkiye'nin bir yüz yılını daha mı heba etmek istiyorsunuz? Kim bu meseleye demokratik çözüm üretmez, bu konu üzerinden milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder. Her kim Kürt halkına seçmen gözüyle bakar, halkın iradesini tanımaz ise büyük kaybeder" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Muhalefet ile HDP arasında ipler geliyor! Pervin Buldan, bu kez teröristbaşı Öcalan üzerinden yüklendi - Son Dakika
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