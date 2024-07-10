"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek - Son Dakika
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Politika

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel\'i de İmamoğlu\'nu da üzecek

Erken seçim tartışmalarının yaşandığı şu günlerde yapılan ankette vatandaşlara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özel'i ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakarak zirveye oturdu.

10.07.2024 12:21
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Özellikle muhalefet kanadında sıklıkla dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız vermeye başladı. Son olarak AREA Araştırma Şirketi, Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

MANSUR YAVAŞ BİRİNCİ SIRADA

Açık uçlu formatında sorulan soruya yüzde 25.3'lük kesim Mansur Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ı ise yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu'ndan sonra yüzde 7.8 ile üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ise yüzde 2.1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle yapılan anket çalışmasında "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi.

ESAD'LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?

Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye'deki rejimin başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 85,4 oldu. Görüşmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken yüzde 6,1 fikir belirtmedi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda: daha 4 sene var bu Tartışma boş ve gereksiz bir gündemden başka bir şey olmaz 39 19 Yanıtla
  • Murat Kara: Mansur başkan en uygun aday 38 13 Yanıtla
  • Metin Celik: Mahsur un kendine hali yok, ülkeyi yönetecek, güldürmeyin. 8 11 Yanıtla
  • Deutschland: her hancerin bir bedeli olacak tır herkes kazdığı kuyuya bir gün düşecektir. 13 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: erken secim suan icin ekonimiyi duzeltmez ileride olabilir 1 6 Yanıtla
    V. A.: Hemen düzeltr 3 2
  • Mehmet Aydaz: Bu sonuca neden üzülsünlerki,,, çokta sevinirler 4 2 Yanıtla

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