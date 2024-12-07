Muhalifler Şam\'a ilerlerken Erdoğan\'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Politika

Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'a ilerleyişi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir çakıl taşında bile gözümüz yok" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'DAN "ESAD" AÇIKLAMASI

Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz" diyen Erdoğan, "Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇAKIL TAŞINDA BİLE GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Kimsenin bir çakıl taşında bile gözümüz yok. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye olarak milli çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa doymuştur. Kana ve gözyaşına duymuştur.

"HUZUR İÇİNDE YAŞADIKLARI BİR SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.

İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor. Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. (Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

"GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK HAMLEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir.

Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır.