Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok - Son Dakika
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Politika

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Bir çakıl taşında bile gözümüz yok'' ifadelerini kullandı.

07.12.2024 17:53
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Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'a ilerleyişi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir çakıl taşında bile gözümüz yok" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'DAN "ESAD" AÇIKLAMASI

Erdoğan, partisinin Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz" diyen Erdoğan, "Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

"BİR ÇAKIL TAŞINDA BİLE GÖZÜMÜZ YOK"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Kimsenin bir çakıl taşında bile gözümüz yok. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye olarak milli çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa doymuştur. Kana ve gözyaşına duymuştur.

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

"HUZUR İÇİNDE YAŞADIKLARI BİR SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.

İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor. Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. (Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

"GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATACAK HAMLEYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğü, güvenliği vatanlarında huzurla yaşamayı ziyadesiyle hak etmektedir.

Sorumluluk sahibi aktörlerin, uluslararası tüm kuruluşların Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına destek vermesi bölgemiz için en hayırlı yol olacaktır.

Muhalifler Şam\'a ilerlerken Erdoğan\'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

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Son Dakika Politika Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • AHMET YILMAZ:
    Bay potnus rumu yine şova başlamîş 56 36 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    REİS Suriyeyi kat ülkemize çok büyüksün çok 22 69 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tayyare sen önce kendi ülkeni savun 47 25 Yanıtla
  • poyraz can:
    Deveyi semeriyle götürdün reis ama çalışıyorsun helal olsun sana 42 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN KENDI ULKENDEN KAPTIRMA 36 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis Artık Sanada İnanamıyorum. Sonucu Basit 36 15 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    AHMET YILMAZ ANADİLİ GİBİ RUMCA KONUŞAN EKOYLA KARIŞTIRDIN SANIRIM 12 35 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Mülteci si kaçak barbar baron her türlü illagal da gözümüz var ama ülke cikarina gelince gözümüz yok :) milli ve yerli liderimiz varol 27 7 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir:
    Tv ti bile açmıyorum artık.. Her yerde bu tipleme.. Herşeye cevabı var.. Sen ve yanındakiler, Rabbim huzurunda hesap bile veremeyeceksiniz 15 5 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    NİYE OLMASIN GÖZÜMÜZ, BİZİM OSMANLI TOPRAKLARI ORALAR, İSRAİLEMİ KALSIN? BENCE SAÇMA KONUŞMUŞSUN REİS. 14 1 Yanıtla
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