Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık" - Son Dakika
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Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"

11.05.2022 17:14

Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık" "Sokağa bakıyorlar, millet istemeyince hemen çark ediyorlar, öbür filme geçiyorlar"HATAY Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ana muhalefet partisinin kafasının karışık olduğunu belirterek, "Sokağa bakıyorlar, millet istemeyince hemen...

Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"

"Sokağa bakıyorlar, millet istemeyince hemen çark ediyorlar, öbür filme geçiyorlar"

HATAY Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ana muhalefet partisinin kafasının karışık olduğunu belirterek, "Sokağa bakıyorlar, millet istemeyince hemen çark ediyorlar, öbür filme geçiyorlar, çizgin net olacak" dedi.

Bir dizi ziyaret yapmak üzere Hatay'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, komşusunda problem olursa yardım edeceğini belirten İnce, "Göç konusunda iktidarın da, muhalefetin de kafası karışık. Bizimki çok net. 2012 yılından beri açıklamalarım ortadadır. Bunlar başımıza bela olacak dedim, aynı noktadayım. Beka sorunu olarak görüyorum. Çözüm önerisi çok net. Esad'la barışacaksınız, başka çaresi yok. Benim cumhurbaşkanlığımda hemen barışacağız, masaya oturacağız. Şam'a büyükelçi atayacağım, Suriyelileri göndereceğiz. Van'dan itibaren de sınırlarımız delik deşik olmayacak. Kim oradan geçmesine izin veriyorsa hesap verecek. Memleketin hudutları yolgeçen hanı değildir. Ana muhalefetin de raporları ortada. Sokağa bakıyorlar millet istemeyince hemen çark ediyorlar. Öbür filme geçiyorlar, çizgin net olacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşusunda bir problem olursa komşularına yardım eder. Ama misafirlik fazla uzamayacak, her şeyin zamanı var, zamanı geldi mi gideceksin. Sığınabilirsin, yardım da ederiz ama göndereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflerinin yüzde 50+1 oy almak istediğini belirten İnce, "Seçimlerde hedefimiz yüzde 50+1 oy almak istiyoruz. Zafer bilinmez, sefere çıkılır, zafer ya nasiptir, biz sefere çıkıyoruz.

Muharrem İnce: Ana muhalefetin kafası karışık
Muharrem İnce: Ana muhalefetin kafası karışık
Muharrem İnce: Ana muhalefetin kafası karışık
Muharrem İnce: Ana muhalefetin kafası karışık

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ana muhalefet, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Ana muhalefetin kafası karışık' - Son Dakika


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