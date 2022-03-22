Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır - Son Dakika
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Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır

22.03.2022 19:55
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinde bir araya gelmesiyle ilgili, "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinde bir araya gelmesiyle ilgili, "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere Manisa'ya geldi. Açılış öncesi Şehzadeler ilçesindeki Manisa Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen İnce, 6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, "6 muhalefet partisi bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzaladılar. O 6 partiden birinin genel başkanı, geçen gün bir açıklama yaptı. Ergenekon-Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış yani Silivri zindanlarında insanlara işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki mantık bu. Benim vicdanım el vermez. Silivri mahkemelerinde direten bir milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. Yarbay Ali Tatar, onuruna yediremedi intihar etti. 'Onu yeniden yargılayacağım' diyenle masaya oturanlar, o kana ortak olur. Biz buna ortak olmayız, olmayacağız da. 'Niye orada yoksun?' diyenler, kimlerle beraber oturmuşlar? 'Atatürk' diyememişler, 'laiklik' diyememişler, 'tarikatlara, cemaatlere eğitimleri bırakmayacağız' diyememişler; biz öyle bir parti değiliz" diye konuştu.

İlkeli bir parti olduklarını söyleyen İnce, "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır. Aziz milletime sesleniyorum. Burada pırıl pırıl bir parti var. İktidar da muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız" dedi.Basın toplantısının ardından partisinin il binasının açılışını gerçekleştiren İnce'nin programı, esnaf ziyareti ile sona erdi.

Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
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Muharrem İnce, Muhalefet, Tarikat, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır - Son Dakika


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