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Muharrem İnce kapıları kapattı: CHP'ye katılmak gibi bir düşüncem yok - Son Dakika

Muharrem İnce kapıları kapattı: CHP'ye katılmak gibi bir düşüncem yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ayrılanlara ''Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne de Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim'' çağrısında bulunması sonrası gözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrildi. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İnce, ''Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var'' dedi.

18.11.2023 10:14  - Güncelleme: 10:20

Geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 14 yıllık genel başkanlık görevi son buldu ve yerine Özgür Özel geldi. Göreve gelmesinin ardından partiden ayılanlara çağrıda bulunan Özel'in bu çıkışı sonrası gözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrildi.

KAPILARI KAPATTI

Kulislerde CHP'ye katılacağı konuşulan İnce, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda iddiaları yalanladı. İnce açıklamasında "Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız.Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız" ifadelerine yer verdi.

"2019 SEÇİMLERİNİ KAZANMAK DAHA KOLAYDI"

Yerel seçimlere ilişkin de bir değerlendirmede bulunan İnce, "Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. Bakın tekrarlıyoruz, 2019'daki durumdan, şartlar bugün daha zordur. Evet, 2019 yılına göre bugün ekonomi daha kötüdür ama seçim kazanmak daha zordur. Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne de Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce kapıları kapattı: CHP'ye katılmak gibi bir düşüncem yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce kapıları kapattı: CHP'ye katılmak gibi bir düşüncem yok - Son Dakika
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