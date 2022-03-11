Muharrem İnce: "Çok gizli oyumuz var" - Son Dakika
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Muharrem İnce: "Çok gizli oyumuz var"

11.03.2022 21:59

Muharrem İnce: "Çok gizli oyumuz var" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Partimize insanları davet edin.

Muharrem İnce: "Çok gizli oyumuz var"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'da

ADANA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz. Emin olun gençler ve kadınlardan çok oy alacağız. Bunu görüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılış Adana'ya geldi. İlk olarak kentteki bir otelde gazetecilerle buluşan İnce, ardından merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki Memleket Partisi Çukurova ilçe binasının açılışını yaptı.

Burada konuşan Muharrem İnce, üye sayısına bakılmaksızın gizli oylarının olduğunu belirterek, "Partimize insanları davet edin. Emin olun çok gizli oyumuz var. Üyeliğe bakmayın siz. Bırakın başka partide üye olsun. Hiç canınızı sıkmayın. Siz sonuca bakın. Emin olun gençler ve kadınlardan çok oy alacağız. Bunu görüyorum" diye konuştu.

Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen İnce, "Türkiye'yi yeniden kendi kendine yetebilen ülkelerden yapabilmek, eğitimini nitelikli hale getirebilmek için, medyasını özgür kılabilmek, üniversitesini konuşan üniversite yapabilmek, dış politikasını başı dik, onurlu bir Türkiye yapabilmek için, tarımında tarlalarından bereket fışkırtmak için, fabrikalarının dumanını tüttürmek için, hayallerini Kanada'da, Almanya'da değil Adana'da, Ankara'da, Mersin'de, İstanbul'da kurabilmeler için beraber çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İnce, Memleket Partisi Çukurova İlçe Binası'nın açılış kurdelesini gençlere kestirdi. İnce, açılışın ardından Mersin'e gitti.

Muharrem İnce: Çok gizli oyumuz var
Muharrem İnce: Çok gizli oyumuz var
Muharrem İnce: Çok gizli oyumuz var

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Çukurova, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Çok gizli oyumuz var' - Son Dakika


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