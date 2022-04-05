Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı - Son Dakika
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Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı

05.04.2022 15:11

Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir ahırda düzenlediği basın toplantısıyla partisinin tarım politikalarını açıkladı.

Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı

YALOVA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir ahırda düzenlediği basın toplantısıyla partisinin tarım politikalarını açıkladı.

İnce, memleketi Yalova'da gazetecilerle bir araya geldi. Merkeze bağlı Safran Köyü'ndeki bir besi çiftliğinde ahırda gerçekleşen basın toplantısında, büyükbaş hayvanları arkasına alan İnce, saman balyalarını da koltuk ve sehpa olarak kullandı.

Toplantı öncesi eline küreği alan Memleket Partisi Lideri, büyükbaş hayvanlara saman verdi. İnce, ardından Memleket Partisi'nin tarım politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden İnce, tarıma dayalı sanayii ve agro turizmini destekleyeceklerini söyledi. Bitkisel ve hayvansal üretimin bir bütün olduğunu kaydeden İnce, "Bütüncül politikaları uygulayacağız. Anayasa'nın 116'ncı maddesini 85 milyona öğreteceğiz. Devlet Planlama Teşkilatını yeniden aktif hale getireceğiz. Tarımda 5 yıllık üretim planlamasını yapacağız. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz ve tarla içi, arazi içi sulamaları derhal çözeceğiz" diye konuştu.

Çiftçiye alım garantisi vereceklerini anlatan İnce, tohum, fide, mazot, ilaç, tarla kirasından vergi almayacaklarını söyledi.

Bitkisel üretimi yeniden planlayacaklarını da ifade eden İnce, iktidar olması halinde Türk milletine en ucuz et, ekmek, domatesi yedireceğini iddia etti.

Toplantıda İnce'ye İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti.

Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı
Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı
Muharrem İnce'den ahırda basın toplantısı

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Yalova, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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