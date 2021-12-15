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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama - Son Dakika

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

15.12.2021 19:34

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama Eskişehir'den parti genel başkanlarına çağrı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Genel başkanlar aday olmalı, aday olmuyorsa problem vardır" "Başbakanlık makamı yok şimdilik, olmayan makama da aday...

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

Eskişehir'den parti genel başkanlarına çağrı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

"Genel başkanlar aday olmalı, aday olmuyorsa problem vardır"

"Başbakanlık makamı yok şimdilik, olmayan makama da aday olunmaz"

ESKİŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin olağan adayı olması gerektiğini söyleyerek, "Genel başkanlar aday olmalı, aday olmuyorsa problem vardır" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' sözlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Ben Muharrem İnce olarak ve Memleket Partisi olarak biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine. 'Muharrem İnce sen aday olacak mısın?' diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek. Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet, Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkan aday olacak, başkalarıyla da yarışacak. Sandıktan kim çıkarsa. Yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım, çünkü sistem ortada. Ülkeyi yöneteceksen cumhurbaşkanlığıyla yöneteceksin. Başbakanlık makamı yok şimdilik. Olmayan makama da aday olunmaz."

"İkinci tura biz niye kalmayalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmaları halinde kimi destekleyeceğinin sorulması üzerine İnce, "Niye biz kalmıyoruz da onlar kalıyor. Soru bizi bir kalemde eledi, attın. İkisini ikinci tura bıraktık. Birinci turda biz niye almayalım. ya da ikinci tura biz niye kalmayalım. Cevabım açık herhalde." dedi.

İnce, basın toplantısından sonra boynuna Eskişehirspor atkısı takarak partililerle sohbet etti, ardından Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Daha sonra partililerle birlikte şehir merkezinde, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Muharrem İnce, ziyaretlerinin ardından parti otobüsüyle birlikte Eskişehir'den ayrıldı.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama - Son Dakika


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