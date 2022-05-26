Muharrem İnce: "Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce: "Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum"

26.05.2022 13:27
Muharrem İnce: "Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum"

Kocaeli'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Muharrem İnce'ye kendisi aday olmazsa Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği soruldu.

Kocaeli'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Muharrem İnce'ye kendisi aday olmazsa Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği soruldu. İnce, "Niye destek vereyim? Kendime destek vereceğim. Destek mestek vermiyorum, kendimi destekliyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret için Kocaeli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Genel Başkan Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Kılıçdaroğlu'na niye destek vereyim?"

Kendisinin aday olmaması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği sorulan İnce, "Niye destek vereyim? Kendime destek vereceğim. Destek mestek vermiyorum, kendimi destekliyorum. Cumhurbaşkanlığına tabii adayım. Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adayı şöyle olacak? Partinin Kocaeli, İstanbul, Edirne, Hakkari, bütün örgütlenmiş illerdeki üyelerimizin önüne sandık koyacağız. Ben diyeceğim ki 'Partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum'. Fakat belki bir başka vatan evladı diyecek ki 'Ben de adayım'. Sandığı koyacağız, üyeler kimi seçerse partinin cumhurbaşkanı adayı o olacak. Bu seçimde büyük ihtimal ben kazanacağım. Bizde demokrasi var, yarın da bir başkası kazanabilir. 'Ben genel başkanım seni aday yaptım' diye bir şey yok. Türkiye'ye demokrasi getireceksen önce partine getireceksin. Mesela ben 2014'te adayı televizyondan öğrendim. O sırada grup başkanvekiliydim, ikinci adamdım. Şimdi demokrat amca oldu. Ne demokrasisi? İktidar da muhalefet de tek adam rejimi. Biz buradan çıkacağız. İkinci tura kalırsa ne diye destekleyeyim? 2014'te aday olup kalsaydı. 2018'de aday olup kalsaydı. 'Şimdi ekonomi çok kötü ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, destek mestek yok. Bakacağız, ikinci tura ben kalırsam onlar beni destekleyecek mi? Onu bir görelim" şeklinde konuştu.

"Çözüme başlangıç yeri Esad'la barışmak"

Mülteciler konusuna da değinen İnce, "Mültecilerle ilgili çok netiz. Çözüme başlangıç yeri Esad'la barışmaktır. Erdoğan, BAE ile barıştıysa, Sisi ile barıştıysa, Fransa ile barıştıysa, Rusya ile barıştıysa, terör örgütü dediği İsrail ile barıştıysa mutlaka Esad'la da barışmalıdır. Şam'a büyükelçi atamalıdır. Uluslararası kuruluşların desteği de güvence vermelidir. Esad'ın afları bir işe yaramıyor. Çünkü Suriyeliler Esad'a güvenmiyor. BM'yi devreye sokarak, güvence alınarak, gönüllü ve gururlarını incitmeden göndermeliyiz. Elektrik fiyatlarını artırarak değil diplomasiyle göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altılı masada uzlaşma görmüyorum"

Altılı masaya dair düşüncelerini aktaran İnce, "Altılı masada bir uzlaşma görmüyorum. Ali Babacan, 'Ergenekon ve Balyozu yeniden yargılayacağız' dedi. Bir gün sonra Kılıçdaroğlu, rahmetli Ali Tatar'ın eşine gitti. Birisi kamulaştıracağız diyor, ötekisi yapamazsınız diyor. Mutabakat metni yazdılar, metnin içinde Atatürk geçmiyor. Mesela cemevlerini ibadethane yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Biz 45 gün içerisinde yapacağız. Korkumuz yok bizim. Demokrasi adına yapacağız. Mesela eğitimi ne yapacaksınız? Cemaatlere, tarikatlara bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı? Tarikatlara bırakmayacağız derseler Temel Karamollaoğlu kızar. Şunu dersek Ali Babacan kızar, bunu dersek Kılıçdaroğlu kızar. Böyle uzlaşma olur mu? Seçimi de kazandın diyelim, ülkeyi nasıl yöneteceksin? Sorunlar orada duruyor" dedi. - KOCAELİ

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Ben bile kazanırım' diyor, destek mestek yok İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Ben bile kazanırım' diyor, destek mestek yok
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, cumhurbaşkanı, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum' - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Muharrem İnce: "Kılıçdaroğlu'na destek mestek vermiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement