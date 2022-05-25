Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum

25.05.2022 21:34
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan ABD'ye para aktarıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia eden video yayımladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Vakıflar şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu 'kaçacaklar' diye anlatmayı da doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

İnce konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı video ile ilgili "Vakıf bizim geleneklerimizde var. Osmanlı, vakıflar devleti. Vakıf şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği'ne kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor."

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir' AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement