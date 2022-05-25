Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru bulmuyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu. Gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

İnce konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı video ile ilgili "Vakıf bizim geleneklerimizde var. Osmanlı, vakıflar devleti. Vakıf şimdi paravan olarak kullanılıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ancak bunu kaçacaklar diye anlatmayı da doğru bulmuyorum. Bu vakıf sistemine karşı değilim. Niye Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği'ne kan kusturuyorlar da diğer vakıflara milyon dolarlar gidiyor."